Le premier institut Confucius pour l’apprentissage de la langue chinoise a ouvert, hier mercredi ses portes, aux étudiants de l’institut supérieur des langues de Tunis.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence, notamment, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifiques, slim Khalbous, de l’ambassadeur de chine à Tunis, Wang Wenbin, de la présidente de l’université de Carthage, Olfa Ben Ouda et de la directrice de l’institut, Houda Ben Hamadi.

Les instituts Confucius sont des établissements culturels publics à but non lucratif implantés depuis 2004 par la République populaire de Chine dans plusieurs villes du monde pour dispenser des cours de chinois, soutenir les activités d’enseignement locales, délivrer les diplômes de langue HSK (test officiel de chinois) et contribuer à la diffusion de la culture chinoise.

Il existe plus de 400 instituts Confucius dans le monde répartis sur plus de 100 pays.