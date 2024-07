Le lycée pilote Mohamed Fraj Chedly à l’Ariana, a abrité, lundi, une rencontre entre les doyens, les directeurs et professeurs des 10 plus grandes universités chinoises, avec les élèves du lycée.

Cette rencontre a été consacrée à la présentation des opportunités d’études des universités chinoises, ainsi que des conditions d’intégration de ces établissements universitaires.

A cet effet, la responsable de la langue chinoise aux commissariats régionaux de l’éducation sur tout le territoire, Ahlem Ben Soussia, a souligné, que cette rencontre représente l’opportunité de rapprocher l’information, et offre aux lycéens et à leurs parents un aperçu sur les conditions et coût des études dans les universités chinoises et les spécialisations disponibles.

Ben Sousia a souligné le manque d’informations sur les possibilités d’études en Chine, « bien que les universités chinoises soient considérées parmi les meilleures destinations d’études au monde ».

« Il n’existe pas de barrière linguistique pour étudier en Chine, d’autant plus que les études en langue anglaise sont disponibles dans ce pays, il n’y a donc pas de nécessité de maîtriser la langue chinoise », a-t-elle affirmé.

Le responsable a souligné qu’un accord de coopération dans le domaine éducatif serait conclu entre les ministères de l’enseignement supérieur des deux pays, en attendant la signature d’un autre accord relatif à l’enseignement de la langue chinoise dans les lycées secondaires en Tunisie.