Des journalistes européens et tunisiens ont discuté, jeudi, de la question de l’immigration lors d’une rencontre organisée à Tunis à l’initiative du projet de coopération technique Lemma.

Ce débat vise à sensibiliser les médias nationaux et internationaux à l’importance de ce sujet et de croiser les regards et les points de vue sur cette question, a affirmé Hélène Hammouda, experte à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Quatre principales thématiques ont été traitées, dans le cadre de ce débat, par les journalistes, à savoir ” Migration et mobilité professionnelles “, ” Mobilisation de la diaspora au service du développement local “, ” Réinsertion économique et sociale des Tunisiens de retour “, ” Accueil et intégration des migrants en Tunisie “.

Ces thématiques sont au centre des objectifs des trois composantes du projet Lemma : ” Migration de travail et mobilité professionnelle “, ” Mobilisation des compétences des tunisiens à l’étranger et intégration de la migration dans le développement local et régional ” et ” soutien à la réinsertion des personnes retournant au pays “.

Evoquant la question de la mobilité professionnelle, certains journalistes ont souligné l’importance d’une analyse globale de ce sujet, énumérant entre autres les principales causes de la fuite des cerveaux.

Des questions d’aspect social sont derrière ce départ, ont-ils estimé, citant particulièrement le chômage, la pauvreté, le salaire indigne et les conditions déplorables en milieu professionnel.

Le conservatisme sexuel et le manque de libertés individuelles ont été cités également par les journalistes participants à ce débat en tant que facteurs de la migration aussi bien régulière qu’irrégulière.

Le problème de l’abandon scolaire est aussi l’une des raisons principales de la migration notamment irrégulière, selon les participants.

Le correspondant du journal le monde, Frédéric Bobin a affirmé que la quête du respect en milieu professionnel est une cause du départ à l’étranger citée par plusieurs migrants rencontrés dans le cadre de son travail journalistique.

Certains journalistes ont, par contre, estimé que la migration est ” une réalité qui échappe à tous les discours “, à cause de la multitude de ses causes.

Des journalistes franco-tunisiens installés en Tunisie ont fait le point sur les difficultés de l’intégration et de la cohabitation, citant notamment les barrières de la langue.

Le thème de la réinsertion des tunisiens de retour au pays a été aussi débattu dans le cadre de cette rencontre, en s’interrogeant sur les lignes de financement des projets en faveur de cette catégorie, leur accompagnement et les dispositifs d’aide à leur réinsertion.

Ce débat est le prolongement d’ateliers organisés par le projet Lemma, entre décembre 2018 et février 2019 et d’un débat public.

Lemma est un projet développé dans le cadre du Partenariat pour la mobilité entre la Tunisie, l’Union Européenne, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni, signé le 3 mars 2014.

Ce projet qui dure trois ans a pour objectif de soutenir la mise en œuvre du Partenariat pour la mobilité (PPM) UE-Tunisie en renforçant les capacités du Gouvernement tunisien à développer et mettre en œuvre sa politique nationale migratoire.