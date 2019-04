Plusieurs diplômés de l’Université de Jendouba ont effectué, mardi 2 avril, des entretiens avec une vingtaine d’entreprises participantes au programme “Tunisia Jobs”.

Ce programme, financé par les Etats-Unis d’Amérique (560 millions de dollars), a été lancé depuis 2018 et se poursuit jusqu’en 2022. Il a pour objectif de développer la compétitivité économique des entreprises privées en Tunisie et créer des emplois aux diplômés en chômage.

“Ce programme vise aussi à développer les capacités, les compétences et les formations en partenariat avec les ministères de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l’emploi”, a indiqué Wided Hasnaoui, spécialiste en employabilité et des centres de l’emploi au programme Tunisia Jobs.

Plusieurs demandeurs d’emploi ont, à cette occasion, formulé de l’espoir de voir ces entretiens aboutir à des recrutements, même s’ils doivent auparavant passer par des formations ou des stages d’initiation à la vie professionnelle dans ces entreprises.

Par ailleurs, ils ont regretté que les sociétés implantées dans la région ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes eu égard à leur taille qui demeure petite. D’autant plus que la plupart sont spécialisées dans le secteur agricole au détriment du secteur industriel et des services malgré les avantages accordés à l’investissement dans ces secteurs.