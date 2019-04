L’Organisation internationale du travail (OIT) se penche sur l’examen des moyens permettant d’élargir la coopération avec la Tunisie, en coordination avec les ministères concernés et les partenaires sociaux. C’est ce qu’a déclaré, jeudi 4 avril 2019, Mohamed Ali Deyahi, directeur du Bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb.

Dans une déclaration aux médias en marge de la conférence tripartite tenue sous le thème, “Tunisie-OIT: coopération fructueuse et perspectives prometteuses”, organisée à l’initiative du ministère tunisien des Affaires sociales en coopération avec le bureau de l’OIT, Mohamed Ali Deyahi a rappelé qu’il existe plus de 15 projets mixtes (entre la Tunisie et l’OIT).

Ces projets, a-t-il dit, relèvent notamment des secteurs de l’emploi, de l’insertion de la femme dans la vie économique et sociale, le développement local ainsi que la sécurité sociale, et ce conformément au contrat social.

Pour Halim Hamzaoui, du bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb, la Tunisie figure parmi les pays de l’Afrique du Nord qui travaillent en étroite concertation avec l’OIT concernant la réalisation des projets en commun.

Quant à Khelil Ghariani, membre de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), il a insisté sur la nécessité de prendre en considération les orientations internationales dans le secteur de l’emploi qui s’appuient sur l’économie numérique, l’économie bleue, les défis de développement durable et la promotion de la valeur du travail.