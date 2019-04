Inaugurées le 21 mars 2019 à l’occasion de la tenue du sommet arabe à Tunis dans le cadre de la semaine culturelle arabe, les deux expositions ” Lamassat Tounoussiya ” et Wa lil Etri Mandhour ” organisées par le Musée National d’Art Moderne et Contemporain se poursuivront jusqu’au 28 avril 2019 à la Cité de la culture.

Présentée à la galerie inférieure du Musée National d’Art Moderne et Contemporain, l’exposition ” Wa lil Etri Mandhour ” propose des œuvres d’artistes arabes sélectionnées dans le fonds du ministère des Affaires culturelles, avec le concours des Associations ” Al Makan pour les arts modernes “, ” Ensemble pour les arts modernes ” et l’Union des artistes plasticiens tunisiens. Cette exposition regroupe 40 ouvres représentants 17 pays arabes, choisies par le commissaire Omar Kraiem et illustrant la richesse et de la diversité des arts plastiques arabes.

L’exposition ” Lamassat Tounoussiya ” affichée à la galerie supérieure du Musée National d’Art Moderne et Contemporain affichent plus d’une cinquantaine d’œuvres tunisiennes sélectionnées par le commissaire des acquisitions du Ministère des Affaires Culturelles Omar Kraiem, dont des tableaux de Zoubeir Turki, Nejib Belkhouja, Safia Farhat etc.

Ces œuvres représentent différents styles et approches artistiques de l’expérience tunisienne en matière d’art plastique. Ils puisent leur force d’expression du patrimoine vivant et du quotidien tunisien avec sa profondeur sociologique multiple et ses déclinaisons chromatiques infinies.

Rabâa Jedidi directrice du Musée fait savoir que ces deux expositions sont ouvertes au public. Des supports de communication de présentation de ces expositions sont disponibles sur place.