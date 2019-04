TOPNET, le leader des fournisseurs de Services Internet en Tunisie, participe à la 3ème édition du TUNISIA DIGITAL SUMMIT (TDS), le rendez-vous incontournable des professionnels du monde Digital en Tunisie.

Le TUNISIA DIGITAL SUMMIT, officiellement inauguré par M. Youssef Chahed, Chef du Gouvernement Tunisien et M. Anouar Maarouf, Ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, a été l’occasion pour TOPNET de présenter son catalogue de produits et de services dédiés aux entreprises (à travers sa plateforme numérique Topnet Cloud et ses solutions de sécurité et de communications unifiées) ainsi que son savoir-faire en matière de digitalisation du parcours client.

TOPNET a profité de cet évènement pour effectuer une démonstration de son parcours client en ligne. Une expérience 100% digitale à partir de la prise de commande jusqu’à la livraison du service en passant par le paiement en ligne ou encore l’assistance client digitale via l’application mobile « Topnet App » téléchargeable gratuitement sur Android et IoS.

A travers sa participation à TDS, TOPNET confirme sa position d’acteur majeur de la transformation digitale et partenaire de référence des Entreprises pour le développement de leur activité à travers des solutions digitales innovantes.