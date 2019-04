Le conseil d’Administration de Cellcom (Evertek) réuni le 26 mars 2019 à Tunis, a annoncé la nomination de Mr Mohamed Amine Chouaieb à la tête de la société. Il succède à M. Mohamed Ben Rhouma, qui aura dirigé la société depuis 2002.

Amine Chouaieb devient ainsi, à 33 ans, le plus jeune dirigeant d’une société cotée en bourse en Tunisie. Ses fonctions de Président Directeur Général de Cellcom ont pris effet à partir du 1er avril 2019.

Diplômé de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), de l’université de Sydney et de l’ESCP Europe, Amine Chouaieb dirigeait jusque-là CHIFCO, la startup qu’il a fondée en 2011, spécialisée dans l’Internet des objets, le machine learning et le big data. Fort de plusieurs prix nationaux et internationaux, il a été élu en 2015, Meilleur Jeune Dirigeant en Tunisie.

Le conseil d’administration de Cellcom s’est félicité de la nomination M. Chouaieb à la direction générale. «C’est un jeune dirigeant au parcours inspirant. Sa vision stratégique et son approche dynamique seront des atouts très précieux pour l’évolution de Cellcom. Ces ressources nous permettent de nous projeter avec confiance et ambition dans l’avenir du groupe », ont souligné les membres du conseil.

«Je suis très reconnaissant de la confiance qui m’a été accordé», a commenté de son côté Amine Chouaieb, et d’ajouter : “Je suis très heureux de rejoindre le groupe Cellcom pour appuyer les efforts déjà déployés, et mobiliser tout l’éventail de moyens et de ressources dont nous disposons pour atteindre nos objectifs”.

Cellcom (Evertek) est une société qui a marqué le secteur technologique tunisien durant les quinze dernières années, et vise à rester un acteur incontournable de ce secteur. La nomination d’Amine Chouaieb coïncide également avec un rapprochement stratégique entre Chifco, société qu’il a fondée, et le groupe Cellcom.

«Nous croyons à la synergie et à la création de valeurs à travers les solutions technologiques globales que nous apportons», a noté le nouveau PDG.

Solidement implantée en Tunisie et en France, Chifco se donnera ainsi les moyens de renforcer ses équipes et de poursuivre sa conquête de nouveaux marchés. Pour le groupe Cellcom, il s’agira d’étendre son périmètre de compétences et d’apporter une offre plus large.

A propos de Cellcom

Cellcom a été fondée en 1997 par le groupe YKH et s’est spécialisée dans les produits HiTech. Distributeur de Motorola puis de LG Mobile, Cellcom crée en 2006 sa propre marque Evertek, avant de lancer 5 années plus tard, sa propre gamme d’accessoires HiTech : HiLine.

En 2012, Cellcom devient un acteur majeur de la téléphonie en Tunisie, et sa marque Evertek devient 3ème constructeur de téléphones en Tunisie, et 2ème constructeur de Smartphones. En janvier 2014, Cellcom fait son introduction en bourse.