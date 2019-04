Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring s’est réuni le vendredi 29 mars 2019, a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2018 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2018.

Les états financiers individuels font apparaître un total Bilan de 1 140 240 073 DT et un Résultat Net de 10 455 834 DT en baisse de 23,4% par rapport à 2017.

Les états financiers consolidés font apparaître un total Bilan de 2 473 230 782 DT et un Résultat Net de 12 869 790 DT en progression de 8,5% par rapport à 2017.

Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le mardi 30 avril 2019 à 11h00 au siège de la société.

Afin de doter la société des fonds propres nécessaires pour faire face au plan de renforcement de sa participation dans sa filiale Maghreb Leasing Algérie et à son augmentation de capital pour se conformer à la réglementation algérienne, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 0,650 Dinar par action, soit 13 % du nominal.

Les dividendes étant prélevés sur les bénéfices réalisés antérieurement à 2013, seront distribués en franchise de la retenue à la source.