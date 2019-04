L’Union pour la Méditerranée (UpM) a approuvé, le 28 mars 2019, à Bruxelles, deux initiatives régionales visant à promouvoir une croissance économique bleue et durable afin d’améliorer les moyens de subsistance et de créer des emplois.

La première initiative (Clima-Med) a pour objectif d’améliorer la sécurité énergétique et la capacité d’adaptation des pays partenaires face au dérèglement climatique tout en facilitant leur transition vers des économies faible en carbone, contribuant ainsi à un environnement socio-économique plus stable, efficace et compétitif.

L’objectif du projet s’inscrit dans le cadre du programme ” Sécurité énergétique et action pour le climat dans le voisinage méridional 2017-2018 “, adopté par la Commission européenne en 2017. Le budget du projet est évalué à 6,9 millions d’euros sur 4 ans et 8 pays, dont la Tunisie.

La deuxième initiative (compétences bleues) vise à encourager le développement des compétences, connaissances et recherche dans le secteur de l’économie bleue

Il s’agit d’une initiative pan-méditerranéenne qui vise à élaborer de nouveaux programmes et à accroître l’employabilité dans les secteurs des sciences maritimes et de la mer. Ce projet est promu par un consortium méditerranéen dirigé par l’Institut national d’océanographie et de géophysique appliquée d’Italie.

Tout au long de ce projet, les activités misent en place favoriseront le développement de nouvelles compétences, la recherche scientifique et les carrières dans le domaine de l’économie ” bleues “. En soutenant la communauté euro-méditerranéenne des parties prenantes de l’économie bleue par le biais de l’enseignement supérieur et de la recherche, le projet aspire à un meilleur partage des bonnes pratiques au sein du bassin méditerranéen dans les secteurs marin et maritime.

Le budget du projet est évalué à 999 600 euros sur cinq ans et dans dix pays en liant avec la Méditerranée.