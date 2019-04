Les travaux de nettoyage automatique et manuel des plages touristiques ont d’ores et déjà démarré, a fait savoir l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) sur son site électronique. Ces travaux ont commencé dans les délégations de Hammamet, Nabeul et Dar Chaabane El Fehri (gouvernorat de Nabeul).

Les services régionaux de l’agence et l’ensemble des parties concernées se sont engagés à consacrer des journées à la propreté et au ramassage des déchets en plastique tout au long du littoral de Yasmine Hammamet à Dar Chaabane El Fehri. Ces actions seront menées sur sept mois.