Une convention de coopération dans les domaines de politique monétaire et de change a été conclue, à Paris, entre la Banque centrale de Tunisie (BCT) et la Banque de France (BdF), annonce la BCT sur son site.

Cette convention, signée jeudi 28 mars 2019 par les gouverneurs des deux Banques centrales, respectivement Marouane El Abassi et François Villeroy de Galhau, vise à renforcer les perspectives de collaboration et d’échanges d’expertises à travers l’amélioration des échanges d’informations entre les deux Banques et la mise en œuvre d’actions concrètes et coordonnées de visites d’étude, d’assistance technique et de formations.

La convention, qui portera également, sur la supervision bancaire, la finance digitale et de l’inclusion financière, a été signée en marge de la participation d’El Abassi au Symposium tenu à la BdF à l’occasion du 20ème anniversaire de l’euro (28-29 mars) sous le thème : ” Zone euro : tenir le cap dans un monde incertain “.



Par ailleurs, la BCT accueillera, au cours du mois de juin 2019, une action de formation régionale organisée conjointement par les Instituts de la BCT et de la BdF et qui aura pour thème “Audit et Contrôle internes”.