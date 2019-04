Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes (LEA), Ahmed Abou Al Ghaith, a déclaré, dimanche 31 mars 2019, que la sécurité nationale arabe a subi ces dernières années plusieurs menaces dont principalement le terrorisme et la prolifération des groupes armés hors du contrôle de l’Etat.

Dans son allocution à l’occasion de la tenue de la 30ème session du sommet arabe, organisée au Palais des congrès de Tunis, Abou Al Ghaith a indiqué que le terrorisme ne cesse de ronger les sociétés de l’intérieur, lesquelles sont en même temps sous la menace constante de dangers extérieurs, dont principalement l’ingérence de certaines puissances régionales et l’occupation israélienne qui dure depuis plusieurs décennies.

“Il existe aujourd’hui et plus que jamais un besoin pressant de mettre en place une définition globale de la sécurité nationale arabe objet d’un consensus de toutes les parties et de travailler dans ce nouveau cadre conceptuel”, a-t-il ajouté.

Il a appelé à cet effet à “faire face dans le cadre d’une action arabe, aux ingérences de certains de nos voisins et des puissances étrangères dans nos affaires et lutter contre les plans des groupes terroristes visant à porter préjudice à notre stabilité”.

Abou Al Ghaith a fait observer que les ingérences de l’Iran et de la Turquie ont accentué les crises, les ont fait durer, et rendu plus complexes.

Il a réitéré le refus de la LEA de toutes ces ingérences, estimant que la crise actuelle est temporaire. Il a également estimé que toute violation de la complémentarité régionale des Etats arabes et leur unité territoriale, est inacceptable quelque soit les positions des uns et des autres sur certaines questions.

“Il est inadmissible que des puissances régionales puissent s’ingérer dans nos affaires intérieures en soutenant certaines factions contre d’autres, ou en tentant sous couvert de confession qui cachent à peine des ambitions impériales, d’instaurer une hégémonie”, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de la LEA a souligné que l’occupation israélienne cherche à tirer profit des développements de la situation en Syrie et en Palestine occupée, en faisant de la réalité de l’occupation et de l’annexion des terres, une constante.

“Les récentes positions de l’administration américaine encouragent l’occupation israélienne à poursuivre ses pratiques d’Etat voyou”, a-t-il soutenu.

Abou Al Ghaith a relevé en conclusion que l’action arabe commune, même en étant limitée, reste la seule issue de secours face à cette “tempête”, appelant à l’impératif de s’attacher à cette action et à élargir son champ d’action.