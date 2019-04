“La cause palestinienne demeure la première cause de tous les Arabes et l’unique solution possible à ce problème consiste à garantir au peuple palestinien ses droits, y compris la mise en place d’un Etat indépendant souverain, dont la capitale sera Al Qods, et ce conformément aux décisions internationales et aux initiatives de paix arabes”, a indiqué, dimanche 31 mars 2019, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz.

Dans un discours à l’occasion de la tenue du Sommet arabe de Tunis 2019, il a ajouté que certains pays pensaient que la multiplication des problèmes dans le monde arabe pourrait faire oublier aux nations arabes leurs principales causes, notamment la colonisation d’une partie de leurs terres, ce qui constitue un faux jugement.

“Ces pays (faisant allusion aux Etats-Unis) ont pris des décisions unilatérales concernant des affaires très importantes, telles que la situation de la ville d’Al-Qods et celle du Golan syrien”, a-t-il rappelé.

Ould Abdel Aziz estime que l’instauration d’une paix globale dans la région et l’identification d’une solution pour la cause palestinienne demeure tributaire de la résolution du problème de Golan occupé et l’évacuation par Israël des fermes de Chebaa.

“La résolution de ces problèmes est de nature à favoriser l’instauration de la paix dans le Moyen-Orient et de la sécurité dans le monde en général”, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, fait savoir que les pays arabes connaissent des situations économiques et sécuritaires délicates, malgré les victoires accomplies, sur le terrain, contre le terrorisme, car les combats en Syrie, Libye, Yémen et Somalie ont eu des répercussions catastrophiques en raison de la destruction de l’infrastructure, la dissolution du tissu social et l’expulsion de la population, d’autant que l’impact de ces problèmes a concerné également, les pays voisins.

Il a appelé, à appuyer les efforts internationaux et locaux visant à identifier des solutions pacifiques aux conflits dans ces pays, afin de leur permettre de regagner leur stabilité.

Par ailleurs, pour le président mauritanien “les pays arabes ont échoué jusqu’à présent, dans la réalisation de leur intégration économique escomptée” d’autant que la chute des prix des matières premières sur les marchés internationaux et les difficultés sécuritaires dans certains pays ont eu des répercussions négatives sur la croissance économique dans la région”.

Dans ce cadre, il a préconisé de renforcer la coopération commune en vue de concevoir une stratégie commune pour relever les défis sécuritaires, économiques et politiques.

“Le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région arabe est l’une de nos priorités, outre l’élimination de la violence et de l’extrémisme, au profit de l’ancrage des valeurs de la tolérance et de dialogue, la multiplication des efforts dans le domaine de la bonne gouvernance, du respect des libertés, de l’implication des citoyens dans l’affaire publique et de l’autonomisation de la femme…”, a conclu Ould Abdel Aziz.