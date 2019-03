Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a souligné lors de la dernière réunion ministérielle préparatoire du Sommet arabe, vendredi 29 mars, que la Tunisie “œuvrera lors sa présidence du Sommet arabe à être positive et constructive, à soutenir toutes les propositions et projets qui serviraient les intérêts des peuples arabes et renforceraient leur position aux niveaux régional et international et accéléreraient le règlement des diverses questions d’actualité”.

Le porte-parole officiel du sommet, Mahmoud Khemiri, qui rendait compte de la réunion, lors d’une conférence de presse tenue à la Cité de la culture, a précisé que la réunion à huis clos a passé en revue un certain nombre de projets de résolutions politiques et économiques présentées par les délégués permanents et les hauts responsables de la Ligue des Etats arabes, ainsi que par les ministres arabes du commerce et de l’économie lors de la réunion ministérielle du Conseil économique et social et qui seront soumises au sommet.

“Les participants ont longuement débattu de la question des hauteurs du Golan syrien et de la récente décision américaine de reconnaître la souveraineté d’Israël sur ces hauteurs”, a-t-il indiqué, ajoutant qu’une “déclaration forte” sera rendue publique à ce sujet lors du sommet.

Il a ajouté que la situation dans la région, en particulier la question palestinienne et tous les aspects annexes (colonies de peuplement, mur de séparation, prisonniers, réfugiés, UNRWA et développement), ainsi que les dossiers du Yémen, de la Syrie et de la Libye, ont également été discutés.

Dans ce contexte, il a souligné que le filet de sécurité financier sera activé pour soutenir la Fondation palestinienne pour l’autonomisation économique à hauteur de 100 millions de dollars par mois, afin de faire face aux charges financières auxquelles l’Autorité palestinienne est confrontée, notant que les pays arabes ont insisté sur leur adhésion à l’option de paix comme une approche stratégique dans le cadre de l’initiative de paix arabe.

Il a été convenu également de rejeter tout accord qui serait contraire aux références, chartes et résolutions internationales à cet égard (en référence à l’accord dit du siècle).

Pour ce qui est du dossier syrien, Khemiri a fait savoir que l’engagement des pays arabes à préserver la souveraineté et l’intégrité des territoires syriens et à soutenir les efforts déployés par l’envoyé de l’ONU pour accélérer la solution politique en Syrie a été souligné, sans évoquer la question du retour de la Syrie à la Ligue des Etats arabes en raison de l’absence d’un consensus.

Au sujet de la détérioration de la situation humanitaire au Yémen, les participants ont réaffirmé la nécessité de rétablir la légitimité et de soutenir les efforts déployés par l’Envoyé spécial des Nations unies au Yémen en vue de mener à bien les négociations politiques entre les parties en conflit.

Sur la question libyenne, le porte-parole a fait état de plusieurs initiatives visant à accélérer la mise en place d’une solution politique entre les différents protagonistes dans le cadre du soutien aux efforts de l’envoyé des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, qui a examiné à huis clos avec les ministres des affaires étrangères les problèmes et difficultés de ce dossier. “Le sommet arabe de Tunis enverra un message aux Libyens, appelant à la nécessité d’accélérer le règlement politique, la crise libyenne constituant une menace pour les pays voisins et la sécurité nationale arabe”, a-t-il ajouté.

Concernant les volets économiques et sociaux, Khemiri a affirmé que plusieurs projets de résolution seront soumis au sommet, notamment la Fondation palestinienne pour l’autonomisation économique, qui sera financée par les fonds arabes de soutien au tissu économique en Palestine, ainsi que l’initiative tunisienne pour l”encadrement des personnes âgées, la stratégie arabe des droits de l’homme et le plan pour l’amélioration des conditions des réfugiés dans les pays hôtes.