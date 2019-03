La Tunisie et la Libye ont convenu d’organiser à Tunis, en avril prochain, un forum économique bilatéral de “haut niveau” et de tenir une réunion de la commission du travail mixte chargée du suivi de la mise en œuvre de l’accord de reconnaissance mutuelle des certificats de conformités aux normes des marchandises échangées.

C’est ce qu’a fait savoir, vendredi 29 mars, le ministère tunisien du Commerce; décision prise lors de la séance de travail tenue à Tunis et coprésidée par le ministre tunisien du Commerce, Omar El Behi, et le ministre libyen de l’Economie et de l’Industrie, Ali Abdelaziz Aissaoui, en visite actuellement en Tunisie.

Les deux parties ont également convenu d’organiser des réunions des experts des deux pays sur les questions des zones franches.

En 2018, les exportations tunisiennes vers la Libye ont atteint plus de 1,300 milliard de dinars contre des importations de l’ordre de 140 millions de dinars. Durant les deux premiers mois de 2019, ces exportations ont atteint 266 millions de dinars contre des importations d’environ 48 millions de dinars, d’après le ministère du Commerce.