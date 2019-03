La préparation d’un projet d’accord de coopération entre le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et deux organismes britanniques a été au centre d’un entretien, mercredi 28 mars, entre Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Ian Kimber, directeur du Département universitaire de l’Agence britannique d’accréditation et d’assurance qualité.

Ce projet d’accord porte notamment sur l’accompagnement technique de la Direction générale de la rénovation universitaire par l’Agence britannique pour l’élaboration et l’exécution d’un programme national d’accréditation universitaire conformément aux standards internationaux.

Selon cet accord, l’agence britannique apportera son soutien aux établissements universitaires et aux centres de recherche tunisiens en matière d’accréditation et d’assurance qualité.

Ce projet, qui est financé par le British Council, est d’une durée de trois ans.