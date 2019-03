Les ministres arabes du Commerce, de l’Economie et des Finances sont en conclave, jeudi 28 mars, pour discuter les décisions économiques et sociales émanant de la réunion préparatoire en prélude à la 30ème édition du Sommet arabe qui se tiendra le 31 mars 2019 à Tunis.

Cette réunion qui a lieu au siège du secrétariat général des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis, vient suite à la rencontre, mardi, entre les hauts responsables du Conseil économique et social (CES) au cours de laquelle a été adopté l’agenda du dossier économique et social transmis par le CES au conseil de la Ligue arabe.

Ce dossier comprend 11 thèmes parmi lesquels figurent le rapport du secrétaire général sur l’action économique et sociale commune arabe, l’annexe de la tenue périodiquement du sommet arabe, le plan exécutif de la stratégie arabe de l’habitat et du développement urbain durable et la stratégie arabe des personnes âgées.

Les participants examinent actuellement le rapport du secrétaire général sur l’action économique et sociale arabe et le rapport du suivi des 29 décisions émanant du conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet ainsi que d’autres questions ayant trait à l’entreprise nationale palestinienne pour l’autonomisation économique, outre le focus sur le plan exécutif de la stratégie arabe pour l’habitat et le développement urbain durable.