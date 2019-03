Ooredoo Tunisie et l’Amicale des agents, des employés et des cadres du ministère de l’Éducation viennent de renforcer leur partenariat avec de nouvelles offres et services.

En effet, grâce à cette nouvelle convention, Ooredoo fera bénéficier les adhérents de l’Amicale ainsi que leurs proches d’un large catalogue de solutions Voix et Data avec un rapport qualité/prix très compétitif. Ces solutions comprennent des forfaits mobiles, des smartphones 4G, de nouveaux packs connectés ou encore des offres et produits 4G.

La reconduction de ce partenariat stratégique a été récemment signée au siège de Ooredoo en présence de Taieb Farhat, chief commercial Officer chez Ooredoo Tunisie, Tarek Sghair, président de l’Amicale, ainsi que les membres du bureau national de l’amicale et l’équipe commerciale Ooredoo.