Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a reçu, le mercredi 27 mars 2019, Suzanne Shonda, directrice de Harvard University, et ce en présence de Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA, Naceur Jeljeli, président du Conseil des fédérations, et de plusieurs membres du bureau exécutif national.

Mme Shonda était accompagnée de Sihem El Amine, directrice du bureau de Tunis de Harvard University, et Aziz Majoul, ancien étudiant à Harvard.

Au cours de la réunion, il a été évoqué la question des perspectives de coopération entre l’UTICA et Harvard University.

Samir Majoul a présenté l’UTICA, ses missions et sa contribution à la transition démocratique de la Tunisie. Il a souligné que la coopération entre l’université américaine et l’UTICA peut toucher de nombreux secteurs et contribuer à l’adaptation de l’économie tunisienne et de ses entreprises aux nouvelles exigences d’un monde en pleine mutation et d’être à jour au niveau technologique.

Pour sa part, Suzanne Shonda a présenté l’université américaine et les opportunités de formation qu’elle offre aussi bien pour les étudiants que pour les hommes d’affaires et cadres d’entreprises tunisiens.

Elle a également présenté les différents programmes et les bourses proposées par Harvard University et Harvard Kennedy School.

Les participants à la réunion ont ensuite discuté de propositions pratiques pour mettre en œuvre cette coopération, notamment pour la formation des responsables d’entreprises dans le secteur privé dans les domaines tel que le leadership, la négociation, le développement économique à travers l’organisation de cycle de formations de courte ou de moyenne durée.