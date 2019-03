L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) décide de reporter le vote du projet de loi relatif à l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) pour absence de quorum.

En effet, le vice-président de l’ARP, Abdelfatteh Mourou, a décidé de mettre fin à la plénière à laquelle assistait le ministre du Commerce, Omar El Behi, car, au moment du vote du projet, seulement 105 députés étaient présents alors qu’il en fallait 109 au minimum.

Pour rappel, l’accord d’adhésion de la Tunisie au COMESA a été signé lors du 20ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membre de ce groupe, le 18 juillet 2018, en Zambie.

Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe, aussi connu sous son acronyme anglais COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), est une organisation régionale de l’Est africain.

Créé en 1994, il vise, entre autres objectifs, à créer une union douanière entre ses 20 pays membres.

L’adhésion à ce pole régional pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes en leur permettant l’accès à un marché de plus de 500 millions habitants.