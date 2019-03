Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a récemment publié une décision provisoire portant organisation du travail des centres de formation professionnelle relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP).

Cette décision, signée par la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saida Ounissi, vise à améliorer la qualité de la formation professionnelle à travers un renforcement de l’institutionnalisation d’un partenariat avec les parties sociales et l’ouverture des structures de la formation professionnelle sur les entreprises et son environnement.

L’objectif est aussi de permettre aux apprenants de bénéficier d’un encadrement les aidant à acquérir les compétences nécessaires à travers des stages au sein des entreprises.

La décision prévoit également de consacrer l’autonomie des centres de formation à travers la conclusion d’accords objectifs annuels.

Selon la décision, sera créé au sein de chaque structure de formation, un conseil de partenariat d’une composition tripartite, regroupant la partie administrative et les parties sociales, soit le directeur de l’établissement de formation, le chef d’unité d’accompagnement, un représentant du cadre pédagogique et trois représentants de l’organisation professionnelle la plus représentative des entreprises ainsi que trois représentants de l’organisation syndicale la plus représentée.