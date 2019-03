Le président de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a fait savoir, vendredi 22 mars, que son organisation va coopérer avec le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat pour la création, en Tunisie, d’une académie de formation dans le domaine touristique.

S’exprimant en marge de sa participation à l’ouverture de la 36ème édition du Salon de la création artisanale (du 22 au 31 mars 2019 à Tunis), il a indiqué que cette académie jouera un rôle important dans le développement de la qualité des services touristiques et la mise à niveau des employés opérant dans cette filière d’activité.

En visite pour la première fois au Maghreb, depuis son élection comme président de l’OMT en janvier 2018, Pololikashvili a été reçu, vendredi 22 courant, par le président de la République, Béji Caid Essebsi, et jeudi 21 mars par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et les ministres de Tourisme et des Affaires étrangères, respectivement René Trabelsi et Khemaies Jhinaoui.