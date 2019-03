Al Diaa Group, groupe libyen, fondé et opéré par l’ingénieur Issa Maisara, et spécialisé dans les équipements électriques et électroniques, renforce sa présence hors de Libye avec la création d’une deuxième filiale en Tunisie.

Présent en Tunisie depuis trois ans, Al Diaa Group for Electric & Electronic, Communication Systems & Contracting work passe à la vitesse supérieure en y créant une deuxième filiale. Un cas qui mérite d’autant plus d’être souligné qu’il constitue un phénomène plutôt rare dans le flux des investissements libyens en Tunisie.

Alors que bon nombre d’entre eux, pour ne pas dire la majorité, sont réalisés dans le commerce international, celui-ci est industriel.

En effet, Al Diaa Group est spécialisé dans les équipements électriques et électroniques, et commercialise, fournit et installe tous types d’ascenseurs, systèmes d’alarme, de protection contre le vol –dont les caméras de surveillance-, de contrôle et de protection, de climatisation centrale, réseaux et câblage électrique intégré, éclairage des routes et des champs, extincteurs, le BTP, l’immobilier, etc.

«Nos entreprises mettent en place toutes les technologies modernes et développées pour toutes les institutions industrielles, agricoles et civiques, et réalisent tout le travail de réalisation de bâtiments et cités intelligentes», résume le groupe.

Al Diaa Group compte aujourd’hui six entreprises au Maghreb, dont trois en Tunisie -A AI-Diaa pour l’ingénierie et la technologie intelligente, lancée en 2015, et Diaa de Conseil et travaux d’électricité; Issa Maisara a ajouté en novembre 2018 Al Diaa For Smart Technology And International Services-, deux en Libye (Société Diaa de travaux d’électricité, électronique et les systèmes de télécommunication et la Société Diaa de Travaux Publics et d’Investissement immobilier) et au Maroc (Société Diaa LUISANT réseaux électrique, électronique et la technologie d’information).

Cette stratégie de développement dans les autres pays de l’Union du Maghreb arabe est sans nul doute dictée, au moins en partie, par le souci d’échapper aux difficultés et incertitudes provoquées par la guerre civile en Libye.

Le fondateur d’Al Diaa Group est Issa Maisara. Ingénieur de formation –il est diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Gar Younes à Tripoli. Il a créé sa première entreprise en 2000, deux ans à peine après avoir terminé ses études universitaires.

Al Diaa Group opère en étroite collaboration avec un réseau de six partenaires : Betalab (Chine), Teknisat Group et Eurosattray (Turquie), Movilift (Italie), Ta Group (Liban) et Delta Holding (Maroc).

Le jaillissement puis la montée en puissance de ce groupe sur le marché tunisien sont-ils annonciateurs d’une prochaine relance du courant des échanges commerciaux bilatéraux et du flux d’investissements libyens en Tunisie ? Ce n’est guère exclu, d’autant que s’il a été perturbé après et par la chute des régimes Ben Ali et Kaddafi, le business tuniso-libyen ne s’est jamais interrompu.

M.M.