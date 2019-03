Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la création d’une “bourse d’encouragement à la production scientifique” de 10 millions de dinars, et ce en vertu d’un accord signé lundi 18 mars avec la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

D’après le procès d’accord, cette bourse est destinée à tous les enseignants permanents en exercice dans les différents établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche scientifique et les directions centrales relevant du ministère de tutelle et des autres départements quels que soient leurs grades.

Il a été convenu d’accorder une bonification de 30% aux enseignants universitaires dans les laboratoires de recherche des universités installées dans les régions intérieures, et ce dans le cadre de la réalisation de la discrimination positive.

La production scientifique consiste à publier des articles scientifiques dans des revues et livres scientifiques tunisiens et étrangers après leur validation par le Comité national, outre les brevets d’invention nationaux et internationaux et les obtentions végétales.

Une commission d’expert sera créée au sein du Comité national pour évaluer les activités de recherche, en coordination avec toutes les parties concernées afin d’identifier la liste des domaines qui seront pris en considération chaque deux ans.

Les enseignants concernés peuvent déposer leurs travaux avant la fin du mois de mars. La bourse sera versée avant la fin du mois de juin de chaque année.

Pour ce qui est de l’année en cours, le délai de dépôt des dossiers est fixé à la fin du mois de mai, tandis que la bourse sera versée à partir du mois de juillet jusqu’à la fin de l’année 2019.