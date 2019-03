Près de 1000 chefs d’entreprises, décideurs, startuppeurs, étudiants et spécialistes en nouvelles technologies participeront, les 2 et 3 avril prochain, à la troisième édition de “Tunisia Digital Summit 2019” qui se tiendra à Tunis, a annoncé lundi Skander Haddar, organisateur de l’événement.

Tunisia Digital Summit se veut le rendez-vous incontournable et l’événement référence pour tous les acteurs de l’économie Digitale en Tunisie, a-t-il dit lors d’une conférence de presse tenue à Tunis.

Haddar a souligné qu’à travers différents keynotes (conférences) et panels, animés par une soixantaine d’experts, Tunisia Digital Summit abordera de manière holistique les sujets stratégiques du Management Digital, tels que l’expérience client, le marketing omnicanal (contacts pris à l’initiative des clients ou ceux émanant de l’entreprise), la transformation RH, l’agilité et la conduite du changement.

Il donnera, selon lui, une vue approfondie sur les grandes tendances technologiques comme l’informatique cognitive, la blockchain (technologie de transmission et de stockage), l’IOT (internet des objets), le Cloud Intelligent, la cybersécurité etc.

“Dans une approche verticale et sectorielle, Tunisia Digital Summit mettra la lumière sur les impacts majeurs de la transformation dans la grande distribution, la banque, l’industrie créative, le commerce digital, l’industrie 4.0 et ce, à travers des workshops dédiés et animés par des experts métiers”, a-t-il ajouté.

Plusieurs thèmes liés à l’innovation technologique et à la transformation digitale des entreprises seront abordés lors de cet événement avec la présentation de quelques expériences réussies d’entreprises tunisiennes.

Haddar a indiqué que l’Open Innovation Challenge est un Hackathon de 48 heures (un événement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative) qui sera lancé pour la 1ère fois à TDS 2019 en partenariat avec l’assurance STAR sur la thématique “L’Intelligence artificielle dans la détection des fraudes et la vérification des coûts de réparation automobile”.

Il a ajouté que le concours sera lancé auprès des groupes d’étudiants dans les écoles d’ingénieurs en partenariat avec JET (Association Junior Entreprises). Ils seront en compétition pendant 24H non stop pour élaborer un projet de solution technologique de midi 1er avril à midi 2 avril, a-t-il signalé.

Une récompense de 10 000 DT sera décernée à l’équipe gagnante outre un accompagnement de STAR Assurances pour développer en grandeur nature le concept proposé dans le cadre du Challenge.

Dans le cadre du TDS Lab, des experts et des leaders du digital vont proposer pas moins de 10 ateliers autour de la transformation digitale.

Pendant 2 jours, les décideurs du numérique en Tunisie, se retrouveront aussi au TDS Expo pour faire émerger leur business et leur savoir-faire auprès d’un public hautement qualifié.

Par ailleurs, TDS a mis à la disposition des entreprises le pôle emploi digital pour les aider à identifier et recruter plus facilement des candidats et compétences dans le secteur du digital.

L’évènement TDS sera aussi une occasion pour promouvoir le NETWORKING B2B, un réseau identifié pour rapprocher les agences et professionnels du digital avec leurs clients et partenaires.

A rappeler que TDS 2018 avait enregistré ka participation de 769 personnes. 25 conférences et 16 workshops techniques ont été organisés.