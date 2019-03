Le Conseil d’Administration d’Assurances SALIM a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le Jeudi 25 avril 2019 à 11h au siège de la Banque de

l’Habitat (sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis).

Assurances SALIM clôture l’année 2018 avec un taux de croissance global de 13%, et son

chiffre d’affaires franchit le seuil des 100MD pour s’établir à 102MD contre 90,2MD en

2017.

En termes de résultats, Assurances SALIM affiche pour toutes les branches d’assurance des

résultats techniques excédentaires qui cadrent avec les cibles de la compagnie. Le résultat

Brut pour l’année 2018, s’est établi à 10,8MD contre 8,5MD en 2017 et le résultat Net a été de 7,6MD contre 6,1MD en 2017.

Dans cette logique de développement pérenne, et afin de doter la compagnie de fonds propres suffisants pour améliorer son profil de risque d’une part, et de mieux répondre aux nouvelles exigences réglementaires en matière de solvabilité d’autre part, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’AGO la non distribution de dividendes au titre de l’exercice 2018.