Le tabac sous toutes ses formes est l’une des principales causes de maladies, de handicaps et de décès dans le monde, soit près de cinq millions de morts par an, en raison de pathologies résultant du tabagisme, soit 11.000 décès par jour, 458 par heure et plus de 7 décès par minute dont 70% dans les pays en développement.

Les statistiques ont démontré que 700 millions d’enfants (près de la moitié des enfants dans le monde) vivent dans des familles dont l’un des membres fume. Le nombre de décès dans le monde s’élèvera, en 2030, à 10 millions par an, soit une moyenne d’un décès chaque minute.

Le nombre de fumeurs s’élève, en Tunisie, à environ trois millions d’individus. Les études indiquent que la cigarette tue annuellement plus de 8.000 Tunisiens, et les rapports médicaux affirment que le tabac tue quotidiennement 20 Tunisiens.

Une étude réalisée par l’Association tunisienne de lutte contre le cancer (ATCC) qui a concerné 762 jeunes, dont l’âge varie entre 12 et 17 ans, a démontré que 9% d’entre eux fument de manière continue, précisant que la première cigarette est fumée à huit ans.

Dans ce contexte, Dr Besma Ben Nejma, spécialiste en médecine préventive, estime nécessaire de sensibiliser en milieu scolaire, notamment la tranche d’âge entre 6 et 12 ans, aux méfaits du tabac.

Prenant part à une rencontre destinée à faire connaître le programme “salim” pour une jeunesse consciente et non fumeuse élaboré par les scouts tunisiens, elle a fait savoir que le programme cible les scouts dont l’âge varie entre 6 et 12 ans afin de les rendre conscients des dégâts causés par le tabac et de les encadrer, pour qu’à leur tour, ils sensibilisent leurs jeunes pairs en milieu scolaire.

Ce programme, qui a donné lieu samedi 16 courant à la signature d’un accord entre la direction régionale de la santé à Ben Arous et le mouvement des scouts tunisiens relevant de la région de Ben Arous permettra de transmettre l’information de manière pédagogique et simplifiée, sachant que le tabac contient près de 4000 composants, dont 400 toxiques, près de 40 cancérigènes et 22 autres très toxiques, principalement la nicotine, une substance chimique menant à l’addiction et le monoxyde de carbone, un gaz dangereux, a souligné Ben Nejma.

Les deux parties espèrent voir le démarrage effectif du programme “salim” dans la région de Ben Arous dans les meilleurs délais pour l’étendre, dans une étape ultérieure, à toutes les écoles de la République.