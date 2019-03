Le bureau exécutif de l’Union régionale du travail (URT), à Gabès, annonce, la suspension du déchargement du coke, au port commercial, en réaction aux ” infractions ” à l’accord y afférent et à leurs ” conséquences ” sur l’environnement.

Dans une motion issue de la réunion tenue, mardi, avec les syndicats de base du port, le bureau exécutif de l’URT appelle à l’activation de la ligne maritime de transport des conteneurs, à l’examen de la prime de pollution et à la tenue d’une séance de travail ministérielle, avant fin mars, pour trouver des solutions aux problèmes posés.

Les participants à la réunion ont souligné la dégradation de la situation du port due au non respect des engagements des autorités et des parties prenantes, lesquels engagements sont contenus dans les procès verbaux des réunions de négociations concernant le déchargement du coke et la création d’une ligne maritime de transport de conteneurs. La dernière réunion en date s’était tenue, le 9 octobre 2018, au Palais du gouvernement, rappelle-t-on.