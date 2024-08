La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré une hausse de 2% à fin juin 2024 par rapport à la même période de l’année précédente pour se situer à 2219 ktep.

Selon la conjoncture énergétique juin 2024 publiée par l’Office national de l’énergie et des mines, il s’agit d’une hausse de la demande des essences de 14%, du gasoil de 4% et du jet d’aviation de 7%. Par contre, la demande du fuel a enregistré une légère baisse de 1% et celle du coke de pétrole de 16%.

La demande totale de gaz naturel a enregistré une baisse de 3% entre fin juin 2023 et fin juin 2024 pour se situer à 2079 ktep. La demande pour la production électrique a enregistré une légère dimunition de 1%, celle pour la consommation finale a diminué de 7%, d’après la conjoncture énergétique juin 2024 .

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (67% de la demande totale à fin juin 2024), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à 94%.