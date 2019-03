L’Assemblée entérine l’envoi d’une mission militaire tunisienne au Mali dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Cette mission a été approuvée avec 110 voix pour, deux absentions et sans aucune objection.

“La mission militaire tunisienne au Mali prévoit le déploiement d’une unité aéroportée dans la capitale malienne, Bamako, considérée désormais comme une zone sécurisée”, a expliqué le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, devant un aréopage de députés.

“La participation de la Tunisie aux missions militaires des Nations unies permettra d’améliorer les capacités opérationnelles de l’armée, à la faveur de sa collaboration des armées de différentes nationalités”, a-t-il ajouté.

Selon lui, ce genre de mission permet aux forces armées tunisiennes d’être présentes dans des zones de conflit de par le monde et de collecter des informations.

De nombreux pays cherchent à être présents dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, compte tenu de leur rôle dans l’enrichissement de l’expérience et des expertises de l’armée, a-t-il ajouté.

“La participation de la Tunisie à la mission onusienne de maintien de la paix s’inscrit dans le droit-fil du respect des engagements internationaux tenus par la Tunisie, dont sa contribution aux efforts de maintien de la paix dans le monde”, a-t-il souligné, faisant remarquer que la Tunisie s’est engagée en 2019 dans trois missions militaires onusiennes.

Cette participation de la Tunisie aux missions des Nations unies ne manquera pas de contribuer à la promotion de l’image de la Tunisie en tant que pays respectueux des obligations internationales et des résolutions des Nations Unies et attaché au maintien de la paix et de la sécurité et à la consécration de la transition démocratique dans le monde.

D’après, Zbidi, la Tunisie va participer à deux autres missions internationales : une première mission prévoit l’envoi d’une compagnie de police militaire composée de 134 personnes, formée par les Nations Unies. Cette compagnie aura une mission de maintien de l’ordre et de soutien des enquêtes de l’ONU.

Quant à la deuxième mission, elle stipule le déploiement d’un corps d’infanterie d’intervention rapide de 850 membres formé par l’ONU. Sa mission est de maintenir la paix dans les zones qui seront ciblées par l’ONU.

Opérationnelle depuis le 1er février, la mission militaire tunisienne pour le Mali compte 75 personnes formées par les Nations unies pour fournir un soutien logistique.

Un décret présidentiel n°2019-18 relatif au déploiement d’une unité aéroportée militaire au Mali sous la bannière des Nations Unies a été publié le 29 janvier 2019.

Ce décret prévoit le déploiement d’une unité militaire non-armée de 75 hommes au Mali pour sous-tendre les efforts de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali “Minusma”.

S

elon ce même décret, l’armée de l’air aura pour mission de fournir un soutien logistique aux forces onusiennes dans le domaine du transport des individus et des équipements et en matière d’évacuation médicale. Cette mission est déployée au Mali pour une durée d’une année renouvelable.