“La réunion préparatoire du Sommet arabe au niveau des ministres, qui se tiendra le 29 mars à Tunis, décidera de divers sujets, dont notamment la question du retour ou non de la Syrie à la Ligue arabe”. C’est ce qu’a indiqué, mardi 12 mars, le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui.

Dans une déclaration aux médias après une réunion avec l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Jhinaoui a expliqué que la Tunisie ne peut décider unilatéralement de la participation de la Syrie à ce sommet. “Il s’agit d’une décision collective qui devrait être prise par tous les pays arabes”, a-t-il précisé.

Jhinaoui a, en outre, indiqué que les préparatifs du Sommet arabe avancent à un rythme soutenu notamment au niveau de la logistique afin d’accueillir les dirigeants arabes.

Concernant les derniers événements survenus dans la région du Maghreb, Jhinaoui a indiqué que la Tunisie “fait partie intégrante du paysage maghrébin et espère la stabilité et la réussite aux pays du voisinage”. Et que “les affaires internes de l’Algérie concernent exclusivement les Algériens”, a-t-il fait savoir dans ce sens.

Les réunions ministérielles de la 151ème session ordinaire du conseil ministériel de la Ligue des Etats arabes, tenues le 6 mars au Caire, auxquelles a pris part une délégation tunisienne présidée par le ministre des Affaires étrangères, ont convenu de la préparation de l’ordre du jour des travaux de Sommet Arabe extraordinaire qui se tiendra le 31 mars à Tunis.

La cause palestinienne, le développement de la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, la lutte contre le terrorisme et les moyens de renforcer la sécurité nationale arabe ont été au programme des travaux de cette session.

Ces assises ont porté également sur l’impulsion des relations de coopération et de complémentarité économique entre les pays arabes, ainsi que la coopération arabe avec les différents blocs régionaux et internationaux, ajoute le communiqué.