“Le festival international du cinéma du patrimoine et de la paix” dans sa toute première édition se tiendra du 21 au 25 mars à Kébili. Placée sous le signe “Les cités des civilisations, portail pour la paix” cette nouvelle manifestation sera marquée par la participation de 30 courts métrages de plus de 16 pays, a indiqué Sami Chaieb, directeur du festival au correspondant de l’agence tap.

Il a, par ailleurs relevé que les préparatifs logistiques (contacts avec les participants, préparation des espaces de projection…), ont été déjà entamés précisant que ce nouveau festival contribuera à enrichir et à diversifier la scène culturelle dans la région. Les projections, a t-il ajouté, se dérouleront dans les maisons de culture de Douz et de Kébili, ainsi que celles d’El Faouar et Rejim Maatoug dans le but de rapprocher l’offre culturelle et artistique des régions frontalières.

Ce nouveau festival a également pour objectif, a-t-il mentionné, de mettre l’accent sur le rôle du cinéma dans l’instauration de la culture de paix et de faire connaitre les cultures et les héritages des autres peuples.

Outre les projections, le programme comporte des workshops dans le domaine de l’écriture du scénario, du montage, de la photographie, de la mise en scène et du jeu de l’acteur. Une conférence sur le thème “Le cinéma et la diffusion de la culture de paix entre les peules” sera organisée outre la présentation du livre de Sami Chaieb intitulé “Le cinéma et l’art de la politique”.

Le festival offre également l’occasion pour le tournage de films cours mettant en valeur le patrimoine de la région notamment dans les régions d’El Faouar, El Mansoura et de l’ancienne Kébili en vue de faire connaitre le riche legs patrimonial de cette région du sud en vue de l’exploiter au mieux dans les manifestations culturelles et dans le circuit culturel et touristique.