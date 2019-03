Flat6labs Tunis organise la troisième édition de son Demo Day, le Mercredi 13 Mars 2019 à l’Acropolium de Carthage. La cérémonie se déroule en présence de hauts profils des secteurs public et privé, d’entrepreneurs Tunisiens et étrangers ainsi que des fonds d’investissement de renommée internationale.

L’événement fait un moment de célébration de l’innovation, de l’inspiration, des réalisations et du travail acharné des entrepreneurs venus de plusieurs villes de la Tunisie, puisque cette cohorte a pu rassembler des entrepreneurs de Tunis, Béja, Le Kef, Sousse et Monastir.

Lors de cette manifestation, sept startups innovantes vont présenter leurs projets et services après un programme d’accélération de 4 mois et à la fin duquel les startups sont prêtes à l’investissement. Les projets touchent plusieurs secteurs d’activité à savoir l’AgriTech, le gaming, le e-commerce, le Digital Media, le développement de logiciel, le recrutement et la robotique.

Cette manifestation présente une opportunité de mise en avant du travail laborieux et assidu des entrepreneurs devant une audience de partenaires et investisseurs potentiels afin de leur permettre d’accéder non seulement à des marchés Tunisiens mais aussi étrangers.

Depuis le lancement du programme en 2016 entre Flat6Labs, le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF), Meninx Holding et la BIAT, Flat6Labs a accompagné 20 startups innovantes dans le but de soutenir les initiatives entrepreneuriales Tunisiennes et leur apporter une expertise et un accompagnement avec des standards internationaux, grâce à son réseau étendu et à ses nombreux partenariats. Le programme contribue ainsi à la création de la prochaine vague d’entrepreneurs développant des solutions et des applications innovantes, à travers un programme unique en son genre, exploitant et développant l’innovation et prenant part à la croissance de l’écosystème Tunisien.

Le programme offre aussi plusieurs tickets d’investissement allant jusqu’à 600.000 DT selon la phase de développement de la startup et accueille des startups travaillant sur divers secteurs orientés vers l’innovation et l’économie du savoir notamment l’éducation, l’énergie, les transports, les fintech, les green tech, les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’électronique et les solutions industrielles.

Tous les six mois, Flat6Labs Tunis lance un nouveau cycle d’accélération et accueille des porteurs de projets de toute la Tunisie pour leur offrir un fonds d’amorçage, un espace de travail au coeur de la capitale, un programme d’accompagnement personnalisé orienté sur la croissance du marché local mais aussi étranger dans le but d’internationaliser le savoir-faire Tunisien, mais aussi du mentorat et du coaching individuel.