La plasticienne Amina Bettaieb rend hommage à la mémoire de personnalités tunisiennes féminines et masculines.

TUNIS,9 mars (TAP)-Le club culturel Tahar Hadded accueille du 8 au 21 mars 2019 une exposition de l’artiste plasticienne Amina Bettaieb, une exposition, pour laquelle l’artiste s’est inspirée dans le titre, du célèbre poème de feu Sghaier Ouled Ahmed “Nisaa biladi nisaa wa nosf” (les femmes de mon pays sont des femmes et plus).

Organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, l’exposition regroupe 26 œuvres d’art plastique, pour la plupart des portraits de femmes célèbres qu’elle a peintes non pas arbitrairement mais d’une manière purement philosophique puisque l’artiste est à la base une professeure de philosophie.

Dans ses oeuvres, Amina Betteieb s’intéresse au côté humain traité d’une manière philosophique comme l’émancipation et la liberté, valeurs universelles de l’homme.

A travers cette exposition, elle a voulu rendre hommage aux femmes tunisiennes qui ont laissé leurs traces dans le militantisme politique comme la défunte Maya Jribi ou celles qui ont laissé une certaine compassion auprès des Tunisiens comme Zaara Soltani la mère des deux martyrs, les bergers Mabrouk et Khlifa Soltani.

Outre les portraits de femmes tunisiennes, le visiteur pourra voir aussi des portraits d’hommes politiques qui ont marqué l’histoire de la Tunisie comme le leader feu Habib Bourguiba, le penseur et réformateur Tahar Haddad et le poète disparu Sghaier Ouled Ahmed…autant de portraits hauts en couleurs, éclatés et pleins de luminosité, symboles de vie, d’espoir et de rêve d’un avenir meilleur.