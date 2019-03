La Directrice Général du groupe international ” Thomas Cook ” spécialisé dans le tourisme et les voyages, Stéphanie Berk, a souligné la volonté de développer ses activités en Tunisie, inscrite dans le guide du tour-opérateur destiné aux touristes.

Lors de sa rencontre à Berlin (Allemagne) avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, Berk a mis en exergue la destination Tunisie qui se distingue par la diversité de ses produits touristiques et la splendeur de ses régions notamment le Sahara, selon les données contenues dans la page ” facebook ” du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

En marge de sa participation au salon de Berlin qui se poursuivra jusqu’à 10 mars, Trabelsi a invité les responsables et les tour-opérateurs, notamment, le président exécutif du groupe international “Toy” Frédéric Yossen à visiter la Tunisie.

Le ministre s’est engagé à promouvoir la destination Tunisie auprès des grandes agences de voyages et des Tours opérateurs notamment ” DER Touristik, FTI Group “DER Touristik Hotel&Ressorts, le président des agences allemandes des voyages ” RTK “, le responsable des voyages internationaux de la compagnie aérienne ” Sunexpress ” et le président de l’Association Allemande des Agences de Voyages ” DRV “.

Le ministre a débattu avec ses homologues la question de la mise à niveau et de la modernisation de l’infrastructure de base touristique et a pris part à une conférence organisée par la chaine d’information en continu ” Euronews ” en marge de ce salon.