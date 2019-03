Une équipe gouvernementale œuvre actuellement à l’élaboration d’un pacte sectoriel qui ciblera les pôles technologiques et économiques, a annoncé Slim Fériani ministre de l’industrie et des PME, rappelant qu’un document similaire a été signé dernièrement avec les professionnels du textile.

Répondant, vendredi, en plénière à une question posée par le député Ridha Dallaii, le ministre a rappelé que la Tunisie possède actuellement 10 pôles technologiques et économiques (8 relevant du ministère de l’industrie) et 5 complexes industriels et technologiques dans les régions intérieures et dont la mission consiste à développer le tissu industriel.

Sur un autre plan, Fériani a reconnu l’existence d’un différend entre la commission de pilotage du projet de pole compétitif ” Jinane Medjerda ” (Oued Zarga dans le gouvernorat de Béjà) et la société supervisant le projet composée de sociétés privées.

Les deux parties se penchent sur la résolution des problèmes afin d’éviter les différends, a-t-il encore fait savoir.

Et d’ajouter que la société chargée de la gestion du projet, a réclamé au gouvernement une enveloppe de 300 mille dinars, prélevés sur le don accordé par le FADES (Fonds arabe pour le développement économique et social), afin de couvrir les frais de l’étude de projet.

L’accord signé entre le gouvernement tunisien et le Fades ne permet pas l’octroi d’une partie de ce don, a expliqué Feriani.

Jinane Medjerda consiste en la création d’un pôle compétitif, à Oued Zarga, sur un site de 900 ha de terres domaniales.

L’espace devra abriter une ville intelligente, une universitaire technologique, un centre de tourisme écologique, une agriculture à valeur ajoutée et une industrie verte.

Le projet devra favoriser la création, à long terme, de 24 mille emplois. Il nécessitera des investissements de l’ordre de 2 milliards de dinars : 50 % financés par le privé et le reste réparti entre le Fonds des dépôts et consignations et le Conseil régional.