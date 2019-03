Reconnue par ses modèles de cuisine innovants, ergonomique et pratique, IKIT Tunisie participe à la 15e session du Salon Méditerranéen du bâtiment « MEDIBAT » qui se déroule du 06 au 09 mars 2019 à Sfax.

Cuisine, dressing, portes, et accessoires, IKIT propose toutes les solutions d’aménagements pour les professionnels.

Sur son stand de 63 m2 situé au Hall 4, stand 27, IKIT présente cette année les dernières nouveautés dans les aménagements de cuisines avec de nouvelles finitions de couleurs mates dans une palette tendance 2019-2020 (Rosso, grigio, verde) , des nouvelles solutions d’aménagement de dressing comme le SLIM System d’EUREKA mais aussi le FLOAT System qui permet une infinité de combinaisons, et enfin de nouveaux systèmes relevant KESSEBOHMER pour les meubles haut.

IKIT Innove

En marge du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT 2019, IKIT lance sa nouvelle application Mobile « EASY ORDER » By IKIT.

Destinée au réseau de distribution ainsi qu’aux commerciaux terrain, « EASY ORDER » By IKIT est une application de prise de commande performante et facile à prendre en main pour optimiser la force de vente.

Les avantages de cette application sont indéniables étant donné qu’elle permet aux utilisateurs non seulement de gagner du temps, mais également une meilleure gestion des dossiers clients et de suivi des commandes.

Cette application permet de scanner des QR code et d’accélérer la saisie. Les informations saisies par le commercial sont directement enregistrés sur la plateforme de gestion commerciale.

IKIT Plus proche de chez vous :

Le réseau IKIT continue son développement sur le territoire tunisien.

En 2019, c’est à Sfax, route El Ain KM 4 que IKIT ouvre son nouveau showroom avec un vaste espace d’exposition dédié aux cuisines, aux dressings, portes et accessoires

Un espace ‘matériauthèque ‘ y sera dédié exposant les différentes solutions d’aménagement afin de faciliter le choix aux clients.

L’ouverture est prévue pour Mai 2019.

IKIT en bref

Ikit propose des modèles de cuisine innovants avec plus de fonctionnalités, ergonomique et pratique. Un design personnalisé ainsi que des meubles de qualité sont devenus des critères essentiels. IKIT est reconnue par la qualité de ses produits. Adoptant la voie du progrès continu, soucieuse d’être toujours à l’écoute de ses clients et de satisfaire leurs attentes, elle s’est engagée depuis sa création à installer et à développer sur tout son processus de fabrication un système de management de la qualité rigoureux conformément aux normes internationales. La déclinaison de cette politique conduit IKIT pour les certifications suivantes:

* Certification ISO9001: 2015

* Certification de la Chaine de contrôle FSC: est un label environnemental, qui assure que la production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

Facebook : www.facebook.com/IKIT.TUNISIE/

Site web : www.ikit.tn