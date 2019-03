En plus des interventions et des ateliers, le programme du Forum de l’entrepreneuriat, organisé lors de la première journée du Salon MEDIBAT, a été marqué par la présentation de 51 idées de projet par le Centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre (CTMCCV), et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Le forum a permis de réaliser 120 entretiens avec des jeunes promoteurs et 74 partenariats entre les jeunes promoteurs et certaines institutions. Le bilan de ce forum a enregistré sept intentions de création de succursales dans certaines régions de la part d’institutions financières.

Parmi les importantes recommandations formulées par le Forum figurent la tenue du Forum de entrepreneuriat en coopération avec le Centre d’affaires de certaines régions, une meilleure présentation des programmes et des mécanismes de formation, la création de centres de formation dans quelques gouvernorats et l’incitation des grandes institutions du BTP pour solliciter les services du centre technique des polymères, de la céramique et de la construction dans les recherches et les expériences.