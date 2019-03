Le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tarek Cherif a appelé, mercredi, lors de sa participation au Salon de l’Emploi, organisé à Tunis du 4 au 8 mars courant, à appliquer la loi régissant le partenariat public-privé afin de réduire le taux de chômage dans le pays.

Cherif qui s’est exprimé lors du Salon de l’Emploi, organisé à l’initiative du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a estimé que le fait de permettre à des institutions privées de conclure des contrats de partenariat avec les institutions du secteur public, entraînerait une augmentation du taux d’emploi et contribuera à la résorption du chômage.

Il a dans ce sens indiqué qu’il était essentiel pour l’Etat de continuer à investir dans les secteurs clés tels que la santé, l’éducation et le transport, et de développer l’infrastructure dans les régions pour attirer les investissements privés, soulignant que les investissements directs étrangers (IDE) offrent un potentiel énorme pour la promotion de l’emploi, dans la mesure où le secteur privé national, ne peut pas, à lui seul, s’acquitter de ce rôle.

De son côté, le représentant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Rached Chelly, a appelé à lever les restrictions administratives devant les institutions privés, afin d’accroître leur contribution à l’emploi, estimant que “le temps de compter sur une main d’œuvre à coût réduit est révolu, dans la mesure où la compétitivité des entreprises est basée essentiellement sur les conditions de travail décentes”.

Pour sa part, Nourredine Ben Ayed, représentant de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé à la création de structures régionales pour la vulgarisation et la formation agricole, soulignant la nécessité de promouvoir la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, conformément aux exigences des professionnels.

Il a, dans ce sens, indiqué que l’agriculture peut apporter des solutions aux demandeurs d’emploi, notamment dans les régions intérieures disposant de larges superficies de terres arables.