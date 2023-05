L’école touristique de Monastir organisera mercredi 31 mai 2023 un Salon régional pour l’emploi dans le secteur touristique.

Financé par l’organisation Swisscontact, le Salon d’emploi sera organisé par la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle et du travail indépendant ainsi que la Fédération régionale d’hôtellerie et le commissariat régionale du tourisme de Monastir.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle à Monastir, Adel Khelifi a indiqué que 500 offres d’emploi prévues seront présentées lors de cet événement ajoutant que le Salon a pour but de répondre aux attentes des professionnels du tourisme en matière de main- d’oeuvre qualifiée.