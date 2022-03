Plus d’une centaine d’entreprises qui cherchent à recruter de jeunes participeront à la troisième édition du Salon de l’emploi inversé, qui aura le 8 mars 2022 à Sousse, à l’initiative du Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce. C’est ce qu’a annoncé, mardi 1er mars 2022, la directrice du centre, Amani Boubaker.

Cette rencontre qui se déroulera en présentiel et en virtuel sur la plateforme eventoo.corpcity, est financée par l’agence allemande pour la coopération internationale GIZ et réunira des recruteurs et des demandeurs d’emploi.

Boubaker a fait savoir, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, pour annoncer l’organisation de ce salon, que plus d’une centaine d’entreprises actives dans plusieurs domaines liés à l’informatique, à la numérisation, au commerce, à l’administration des affaires, à l’enseignement privé, à la restauration et au tourisme prendront part à ce salon dans le but de trouver de jeunes compétences dont le profil correspond aux emplois qu’ils offrent.

Pour sa part, le coordinateur des projets au CORP, Firas Qom, a indiqué que le Centre a permis à 60 jeunes de bénéficier d’une formation de 15 jours dans le domaine du développement des capacités de communication et des techniques de recherche d’emploi pour renforcer leurs chances d’obtenir un emploi.

Et il a indiqué que ces jeunes seront présents au salon pour faire valoir leurs compétences auprès des entreprises participantes, indiquant que l’importance de ce salon réside dans l’inversion des rôles entre les demandeurs d’emploi qui deviennent des exposants et les entreprises à la recherche de compétences.

Il est à noter que les éditions précédentes du Salon de l’emploi inversé tenues à Tunis et à Sfax ont été marquées par une importante participation d’entreprises et de demandeurs d’emploi.