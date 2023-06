Quelque 60 entreprises participent à la première édition du Salon de l’emploi pour les personnes handicapées, qui se déroule aujourd’hui, mercredi, au Centre International pour la Promotion des Personnes Handicapées à Gammarth (banlieue nord de Tunis).

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice générale de l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant (ANETI), Ferihane Boussofara, a indiqué que plus de 500 personnes handicapées prennent part à ce salon qui leur offre plus de 400 opportunités d’emploi.

Dans ce contexte, elle a signalé que suite à des entretiens avec les responsables des entreprises plusieurs contrats de recrutement direct ont été signés.

Selon l’intervenante, l’embauche des personnes handicapées est une responsabilité partagée et la participation d’une soixantaine d’entreprises, lors de cette première édition, témoigne de l’engagement de tous.