Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie chargé de l’industrie et des PME, Habib Dabbabi, a appelé mercredi à développer les recherches scientifiques dans le domaine du bâtiment et de la construction afin de réduire les coûts de 30% dans ce secteur, générer de nouveaux postes d’emploi au profit des jeunes et instaurer un modèle de développement durable en Tunisie.

Dabbabi a souligné, à l’ouverture des travaux du forum de l’Entreprenariat ayant pour slogan ” Innover, passer à l’action et accomplir ” organisé dans le cadre du salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT du 6 au 9 mars courant), “l’importance du secteur du bâtiment et de la construction puisqu’il attire environ 20% de l’investissement”.

La promotion des entreprises tunisiennes est basée sur trois fondements essentiels: le développement des technologies et des modes de production, le recrutement des jeunes compétences et l’ouverture sur les marchés extérieurs dont celui africain, a-t-il dit précisant que le gouvernorat de Sfax constitue la meilleure destination d’investissement dans le secteur du bâtiment en Tunisie”.

Le Forum a pour objectif d’examiner les moyens permettant d’impulser l’économie nationale et d’encourager le lancement de nouveaux projets qui pourraient générer davantage de postes d’emplois.

Cette rencontre est organisée à l’initiative du centre d’affaires de Sfax en collaboration avec la chambre de commerce et d’industrie de Sfax et du centre technique des matériaux de construction, de la Céramique et du Verre.