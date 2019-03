Plusieurs ministres africains prendront part, demain mercredi, à la 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment ” MEDIBAT “, qui sera organisé, du 6 au 9 mars 2019, à Sfax, a indiqué le directrice générale de la Chambre du Commerce et de l’industrie de Sfax, Ikram Makni.

La responsable a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que MEDIBAT 2019 verra notamment, la participation, du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement du Gabon, Jean Eudes Régis Immongaultt, son homologue malien, Mohamed Moustapha Sidibe, et des membres des gouvernements de Niger et de Cameroun, ainsi que des ambassadeurs et des personnalités officielles de 30 pays.

Des représentants d’instances africaines et mondiales participeront, aussi, à cette manifestation, dont ceux de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Une réunion sera organisée, en marge de MEDIBAT, par l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT), avec la participation de près de 300 architectes des différentes régions du pays.

Le salon, qui accueillera plus de 50 mille visiteurs, verra, aussi, l’organisation de six forums parallèles, dont le forum économique international sur le partenariat public privé dans le domaine de l’infrastructure, le forum scientifique sur les bâtiments durables, et le forum sur l’entrepreneuriat dans le domaine de la construction.