Le concours national des meilleurs emballages pour les produits artisanaux naturels à base de plantes aromatiques et médicinales (PAM) “PAM PACK AWARDS 2019” a été lancé mardi à Tunis.

Le projet ACEA (Action Collaborative pour les Exportations Artisanales) a annoncé, mardi, le démarrage de ce concours, lors d’un point de presse tenu en marge du salon international de l’emballage et de l’imprimerie, Packprint 2019 qui se déroule au parc des expositions du Kram du 5 au 8 Mars 2019.

Ce concours vise “les designers et agences spécialisées dans les métiers de la communication, du design et du packaging ainsi que les artisans et entreprises artisanales spécialisées, entre autres, dans l’emballage artisanal”.

PAM PACK AWARDS démarre le 11 Mars 2019 et se poursuit jusqu’au 10 Juin 2019, pour choisir les meilleurs emballages destinés aux produits dans 2 catégories. Les résultats seront révélés à la cérémonie de clôture le 29 Juin 2019.

PAM PACK AWARDS propose à ses participants de créer des emballages pour 2 catégories de produits. La première catégorie est celle des cosmétiques et extraits naturels (huiles essentielles), et la seconde est celle des plantes séchées pour thés et infusions.

Les participants doivent proposer des emballages pour les deux catégories de produits (cosmétiques et plantes séchées) dans l’une des gammes proposées (économique ou luxe). Ceux qui le souhaitent peuvent concourir dans les deux gammes, ayant ainsi deux fois plus de chances de gagner.

Les emballages candidats seront jugés par un jury spécialisé et représentatif de l’ensemble de la filière de l’emballage. 6 Prix attendent les gagnants de ce concours ” PAM PACK AWARDS 2019 ” pour sa première édition.

Les candidats intéressés pourront s’inscrire à partir du 11 Mars 2019 sur le lien suivant : https://www.acea-tunisia.com.

Il est à noter que “ACEA” est un projet de l’organisation internationale FHI 360, financé par l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie et en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat, qui vise principalement à soutenir les femmes artisanes de la région du Nord-Ouest dans la chaîne de valeur des plantes aromatiques et médicinales (PAM).

Le but est d’augmenter l’exportation des huiles essentielles et autres produits dérivés des PAM – dans le secteur de la thalassothérapie et des SPA – pour un développement économique durable.