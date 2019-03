Le commissariat régional de l’éducation à Ben Arous poursuit sa campagne de sensibilisation qui s’étale du 22 février au 26 avril 2019 afin de sensibiliser les jeunes aux dangers du tabac, des stupéfiants et de la cyberaddiction dans les établissements éducatifs.

Selon Taoufik Messoudi, chargé de l’information au commissariat régional de l’éducation à Ben Arous, cette campagne, menée dans un grand nombre de lycées et collèges dans la région, a pour but de sensibiliser les élèves aux dangers du tabac et stupéfiants ainsi qu’aux risques du mauvais usage de la toile.

“La première rencontre avec les élèves a eu lieu le 22 février dernier au collège de Sidi Rezig sur le thème “l’impact de la cyberaddiction des jeunes”, a-t-il dit.

Il a ajouté que le collège 2 Mars à Radès a abrité le 1er mars dernier une rencontre sur l’addiction aux drogues, et ce, à l’initiative du club culturel de la région.

Ces rencontres de sensibilisation se poursuivront durant les journées du 15 mars, du 19 et 26 avril dans plusieurs lycées et collèges et cibleront un plus grand nombre d’élèves.