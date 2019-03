Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi organise, du 04 au 08 mars 2019, la semaine de la formation professionnelle, de l’initiative privée et de l’emploi.

Selon un communiqué publié par le ministère, le 04 mars en cours verra le lancement de la troisième phase de la campagne nationale de sensibilisation et d’incitation à l’initiative privée.

Lancée en mars 2017, la campagne a concerné, dans sa première phase, 7 régions et y ont participé 10 ministères ainsi qu’un nombre de composantes de la société civile et des structures d’appui et de dialogue.

La campagne qui cible tous les jeunes tunisiens des différentes régions du pays notamment ceux ayant des besoins spécifiques et les femmes, vise à assurer l’accompagnement et le financement pour la création de projets dans différents domaines comme l’agriculture, les nouvelles technologies, l’artisanat et autres.

D’après la même source, le 05 mars en cours sera également marqué par le lancement du programme “nouvelle génération de promoteurs”, et ce en partenariat avec les ministères de la Formation professionnelle et des Affaires locales, ainsi que toutes les municipalités et leurs présidents.

Une convention-cadre sera signée entre les deux départements ministériels et 4 autres conventions seront signées avec les municipalités.

Par ailleurs, le salon de l’emploi sera organisé le 06 mars en cours à l’initiative du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant. Le lendemain, 07 mars, sera consacré au financement et à la création de projets.