Le déblocage des indemnisations destinées aux agriculteurs ayant subi des dégâts lors des saisons 2017 et 2018, la conclusion de contrats de partenariat et la participation de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) aux négociations sur l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec l’Union européenne (UE), ce sont là les principales décisions adoptées par la commission mixte (5+5) entre le gouvernement et l’organisation agricole.

A l’issue de la réunion de la commission tenue, mercredi 27 février, les deux parties ont décidé de permettre aux agriculteurs ayant subi des dégâts d’obtenir les financements alloués avant l’été 2019, dans la limite de 30% de la valeur de dégâts enregistrés, précise l’UTAP dans un communiqué publié jeudi 28 février.

Il a été recommandé, lors de cette réunion, de mettre en œuvre la décision de la création d’un fonds des catastrophes naturelles, en tenant la première réunion de l’instance chargée de la gestion du fonds avant le 15 mars 2019, et en concluant un accord avec une société d’assurance spécialisée, avant le 15 avril 2019, outre la création d’une commission de pilotage regroupant l’UTAP, le ministère de l’Agriculture et la présidence du gouvernement.

Le gouvernement est chargé de présider un programme modèle de vulgarisation agricole sur 4 ans, qui s’occupe des ressources humaines et du financement public.

Les deux parties ont convenu de conclure des accords de partenariat entre la profession et le gouvernement dans les domaines relatifs à la filière laitière, les grandes cultures, la pêche et les volailles.

Les travaux de différentes commissions démarreront au cours du mois de mars 2019 en vue de mettre en place un plan d’action à l’horizon de 2025.

Le secteur agricole sera soutenu, à travers l’augmentation des sommes allouées par la Banque nationale agricole (BNA) et la Banque tunisienne de solidarité (BTS), en facilitant les procédures de financement et en diversifiant ses sources de financement. Il s’agit également de consacrer une ligne de financement pour la femme agricultrice.

Les négociations ont permis de se mettre d’accord sur la régularisation des situations des primes d’investissement et des crédits fonciers.

Il s’agit également de régulariser 40% des sommes dues en 2018 avant la fin du mois de 2019, de traiter le dossier de l’endettement des eaux d’irrigation, outre la régularisation des dettes des groupements d’intérêt collectifs en introduisant un article propre à cette question dans la loi de finances.

Le gouvernement et l’UTAP ont décidé d’instaurer un régime de couverture sociale pour les marins-pêcheurs, d’œuvrer en vue de résoudre les problèmes en suspens et de parvenir, avant la fin de 2019, à une conciliation qui tient compte de la situation des marins-pêcheurs.

Les deux parties ont annoncé la tenue, au cours du mois de mai 2019, de la réunion périodique de la commission.