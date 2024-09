Nabeul : La récolte des arachides en baisse

La récolte des arachides (cacahuètes), cultivées essentiellement au gouvernorat de Nabeul (environ 80% de la production nationale), est estimée à environ 4900 tonnes au cours de cette saison, en baisse par rapport à la moyenne de la production qui avoisine 6 mille tonnes.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la pêche à Nabeul (URAP), Imed Bey a souligné que le manque de précipitations et de l’eau d’irrigation a affecté la récolte qui s’étend sur une superficie de 2400 hectares, répartie entre les délégations du nord du gouvernorat, notamment El Haouaria, Kélibia et Hammem El Ghezzaz, caractérisées par une terre sableuse.

Pour sa part, le responsable de la cellule de vulgarisation agricole à El Haouaria, Majdi Tounsi a indiqué que cette culture nécessite d’importantes quantités d’eau, soulignant que la délégation d’El Haouaria est l’une des zones de production les plus importantes dans la région dans la mesure où elle comprend 1500 hectares cultivés en arachides.

Autre problème qui gâte la production est celui de la prolifération du sanglier notamment dans les fermes adjacentes aux forêts, a fait remarquer Kamel Hdidi, agriculteur basé à Béni Khiar, appelant à la nécessité d’intensifier les campagnes de chasse du sanglier et d’œuvrer à la réintroduction du loup en vue de minimiser l’impact de ce phénomène devenu une préoccupation majeure pour les agriculteurs de la région en raison des dégâts remarquables enregistrés.